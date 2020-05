Grudziądzka Rada Miasta bez szefa komisji rewizyjnej

Radny Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to protest przeciwko braku możliwości sprawowania funkcji kontrolnej wobec samorządu i spółek miejskich. Fot. Archiwum

Andrzej Wiśniewski złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej w Radzie Miasta w Grudziądzu. Radny Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to protest przeciwko braku możliwości sprawowania funkcji kontrolnej wobec samorządu i spółek miejskich.

- Chodzi o to, aby rzeczywiście zająć się badaniem stanu majątku komunalnego, głównie tego, który znajduje się w spółkach komunalnych. Sąd administracyjny wydał jednoznaczny wyrok co do tego, jakie są uprawnienia. Ewidentnie zablokowali w ogóle możliwość funkcjonowania komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna chyba ma jednak poważniejsze zadania niż - nie wiem - inwentaryzacja koszy na śmieci. Ponieważ nie mogę swoim nazwiskiem, swoją odpowiedzialnością uwiarygadniać czegoś co jest kompletnym pozorem, więc uznałem, że moja misja i zadanie się skończyło - powiedział Andrzej Wiśniewski.



Inaczej sprawę przedstawia radny Koalicji Obywatelskiej Paweł Napolski.



- Ustawodawca zmieniając ustawę o samorządzie gminnym nie zmienił zapisów dotyczących funkcjonowania komisji rewizyjnej, nie dał komisji rewizyjnej jakichś nowych, innych niż przez kilkanaście ostatnich lat uprawnień. Gdyby pan radny Wiśniewski całościowo podchodził do uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wówczas zapewne dostrzegłby potrzebę poprawy planu pracy komisji - powiedział Paweł Napolski.



Na kolejnej sesji radni będą wybierać nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej.