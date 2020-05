We Włocławku zapowiada się kolejna odsłona „wojny śmieciowej”

Uchwałę w sprawie obniżenia opłat za śmieci radni będą rozpatrywać na sesji 19 maja. Fot. Archiwum

W środę prezydent miasta Marek Wojtkowski poinformował, że po rozmowach z koalicyjnymi radnymi podjął decyzję o obniżeniu opłaty za odbiór odpadów o 3 zł. Od 1 czerwca ma to być 25 zł od osoby.

Decyzję ostro skrytykował we wpisie na Facebooku Janusz Dębczyński - przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział, że radni PiS będą walczyć o to, by cena za wywóz śmieci była jeszcze niższa.



- Żeby jakoś wyjść z twarzą po fali krytyki, która przelała się wśród mieszkańców po dwóch miesiącach i po propozycji klubu SLD prezydent twierdzi, że może obniżyć cenę o 3 zł, przy czym pomniejszy zakres usług dla mieszkańców. My uważamy, że stawkę można obniżyć nawet o 6 zł i nie można w ten sposób postępować, jak robi to prezydent, że stawką za śmieci ma zapłacić za wszystkie błędy, które są w przedsiębiorstwie, które się tym zajmuje. To jest nie do przyjęcia - argumentuje Janusz Dębczyński.



Uchwałę w sprawie obniżenia opłat za śmieci radni będą rozpatrywać na sesji 19 maja.