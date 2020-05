Trudno sobie wyobrazić inne postanowienie Sądu Najwyższego, jak ogłoszenie nieważności wyborów — mówił poseł Zbigniew Girzyński, który był gościem piątkowej Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

- To nie kto inny jak eksperci związani z drugą stroną sceny politycznej sami wcześniej- zanim to porozumienie zostało zawarte - dokładnie na takie rozwiązanie zwracali uwagę. Trudno sobie wyobrazić to, że Sąd Najwyższy uzna, że wybory 10 maja się odbędą i że będą ważne. Widziałem różne już - bardzo kuriozalne niekiedy - wyroki w sądach, ale zakładam, że Sąd Najwyższy zachowuje elementarną powagę - powiedział poseł Girzyński.