Nagroda czeka na osobę, która pomoże w schwytaniu podpalacza, grasującego na terenie nadleśnictwa Dobrzejewice. Leśnicy podejrzewają podpalenia, bo od kwietnia z 83 pożarów w regionie, aż 27 wybuchło w jednym nadleśnictwie.

- Pożary w niewielkich odstępach czasu, w niewielkich odległościach, często po kilka dziennie - to pozwala nam domniemywać, ze ktoś podpala i nasze lasy państwowe jak i lasy prywatne. Podpalanie lasu to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo nie tylko mienia, ale ludzi, którzy mogą się w czasie pożaru w lesie znajdować. Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice wyznaczył nagrodę 5000 złotych za pomoc w ujęciu podpalacza bądź podpalaczy - mówi Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.Taką samą nagrodę wyznaczył starosta lipnowski.