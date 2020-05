Punkt badań drive thru przy stadionie Zawiszy w Bydgoszczy. Laboratorium oferuje badania komercyjne, proponowało także 50 bezpłątnych testów dla służby zdrowia./fot. Janusz Wiertel/Archiwum

Kilkanaście dodatkowych punktów pobrań wymazu dla pacjentów w kwarantannie będzie działać w naszym regionie. Pod koniec kwarantanny pacjent otrzyma sms - em informację o badaniu i instrukcję dalszego postępowania.

O punktach drive thru w naszym regionie mówi Barbara Nawrocka - rzeczniczka wojewódzkiego oddziału NFZ:



- 14 placówek medycznych z województwa kujawsko-pomorskiego zadeklarowało stworzenie punktów pobrań wymazów w kierunku obecności koronawirusa. To będą miejsca, w którym badania mogą wykonać osoby przebywające w obowiązkowej kwarantannie. Ryczałt za co najmniej dwugodzinną dobową działalność punktu pobrań wynosi 300 złotych za dobę, oraz 21 złotych za każde pobranie od pacjenta w kwarantannie. Liczba punktów pobrań będzie na bieżąco aktualizowana.



W punkcie drive thru przebadane zostaną osoby, które będą znajdować się w 12 dniu kwarantanny, by do 14 dnia mogły uzyskać wynik. Osoba, która przebywa w kwarantannie, dzień wcześniej dostanie SMS-a, że powinna odbyć badanie drive thru.