Toruńscy radni Koalicji Obywatelskiej krytykują pomysły radnych Prawa i Sprawiedliwości na oszczędności w budżecie miasta. Przypomnijmy, klub PiS proponował m.in. ograniczenie budżetu obywatelskiego oraz wyłączenie części latarni.

"Jesteśmy przekonani, że to, czego obecnie potrzebujemy – w związku z trudną sytuacją finansów miasta – to odpowiedzialnych, przemyślanych i skutecznych działań. Z ubolewaniem stwierdzamy, że główne postulaty przedstawione przez lokalnych działaczy PiS nie spełniają ani jednego z wymienionych kryteriów" piszą w oświadczeniu radni KO.Mówi Paweł Gulewski przewodniczący klubu KO w toruńskiej Radzie Miasta- Sprzeciwimy się rozpoczynaniu debaty o finansach Torunia od uszczuplania funduszy na budżet obywatelski na przykład, który według radnych naszego klubu stanowi inwestycyjne koło zamachowe miasta. Budżet obywatelski jest dorobkiem torunian, spaja nasze miasto i buduje podmiotowość miasta.W przesłanym do mediów komunikacie radni PiS odpowiadają, że "chcą konsekwentnie i wspólnie brać odpowiedzialność za sytuację w Toruniu, bez względu na jakie barwy polityczne reprezentują". Oto treść ich oświadczenia:"W odróżnieniu od Klubu Koalicji Obywatelskiej w toruńskiej Radzi e Miasta jesteśmymerytorycznym , przewidywalnym i lojalnym koalicjantem Klubu prezydenta Michała Zaleskiego. I tak jak wyrażaliśmy to w stanowisku Klubu przedstawionym w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta – stale i konsekwentnie chcemy wspólnie brać odpowiedzialność za sytuację w Grodzie Kopernika. Jesteśmy przekonani, że tego właśnie oczekują tego od nas mieszkańcy Torunia – bez względu na to jakie barwypolityczne reprezentujemy.Niestety radni Koalicji Obywatelskiej o tym zapominają. Ze spadkiem dochodów budżetowych ( szacunkowo nawet do 25 procent ) liczy się większość samorządów w naszym kraju. Włodarze wszystkich miast koncentrują się na aktualizowaniu swoich budżetów i proponują pakiety oszczędnościowe. Tak dzieje się choćby w przypadku Łodzi, gdzie miastem rządzi związana z Koalicją Obywatelską Hanna Zdanowska. W obecnej sytuacji zadecydowała o całkowitym zamrożeniu (sic!) na rok 2020 budżet u obywatelskiego.Jakże różna jest od tego pomysłu propozycja Klubu Radnych PiS, aby nie realizowane do tej pory projekty przesunąć zgodnie z prawem na przyszły rok – i wykonać je do 30.06.2021 roku. Dziwi nas fakt braku wiedzy Klubu Koalicji Obywatelskiej nt. takiego rozwiązania, choć z drugiej strony – na naukę mechanizmów działania samorządu nigdy nie jest zbyt późno. Dziwi nas również fakt zaniepokojenia propozycjami przesunięć budżetowych skierowanych przez nasz Klub na ręce Prezydenta Miasta Torunia na ostatniej sesji Rady Miasta. Działając na rzecz mieszkańców złożyliśmy pomysły do rozważania – co uczynili również przedstawiciele Klubu KO w piśmie do PMT z dnia 20.03.br. Wprowadzenie o graniczenia oświetlenia ulic w dobie kryzysu jest jedną z metod szukania oszczędności – niekoniecznie kosztem bezpieczeństwa mieszkańców, co mamy nadziej ę jedynie nieświadomie sugerują radni Klubu KO. Chcielibyśmy zauważyć, że podobne mechanizmy wprowadził również Kraków – rząd zony prze z wspieranego przez działaczy PO – Jacka Majchrowskiego.Reasumując – Klub radnych PiS na radykalne działania które będą dużą dolegliwością się nie zgadza, jednak biorąc odpowiedzialność za nasze miasto zaproponował własny pakietoszczędnościowy , który w części został już wprowadzony . Jesteśmy również otwarci na merytoryczną dyskusję i pomysły przekazywane przez mieszkańców. Z tego miejsca chcielibyśmy ponowić nasz apel z ostatniej sesji Rady Miasta, aby w tych trudnych dla wszystkich mieszkańców i samorządów chwilach działać wspólnie – na rzecz każdej mieszkanki i każdego mieszkańca Torunia!"