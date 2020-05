Mała architektura w Świeciu nad Wisłą na nowo

Wizualicja nowej małej architektury w Świeciu nad Wisłą. Grafika Nadesłana

Świecie mad Wisłą będzie miało swoją nową linię małej architektury. Rozstrzygnięto konkurs na wygląd ławek, koszy na śmieci czy leżaków. Każde z tych urządzeń ma wyróżniać miasto na tle innych samorządów.

Nowa mała architektura ma miasto wyróżnić, ale ma również ograniczyć kradzież tych urządzeń, które będą jedynymi takimi w kraju.



- Mając własną linię ławek nie będzie możliwości, by ktokolwiek stał się posiadaczem tego typu rzeczy w sposób nie pochodzący z kradzieży, więc to też długofalowe zabezpieczenie interesów miasta w tym, by po prostu te rzeczy przestały ginąć. Postawiliśmy na linię o bardzo nowoczesnej stylistyce - o półokrągłych kształtach, podporach. Oczywiście pojawia się charakterystyczny znak Świecia. Od wszystkich biorących udział w konkursie wymagaliśmy przedstawienia swojej koncepcji wyglądu ławki miejskiej, oprawy na roślinność, donic, koszy na śmieci, słupków wygradzających, stojaków rowerowych czy leżaków - powiedział mówi wiceburmistrz Świecia Paweł Knapik.



W konkursie zwyciężyły dwie projektantki z Malborka. W nagrodę otrzymają 10 000 zł.