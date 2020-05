Telefon od zaniepokojonego sąsiada oraz szybka reakcja policjantów z

Błonia doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który włamał się do domu jednorodzinnego pod nieobecność właścicielki.

W miniony poniedziałek (04.05.2020) około godz. 19.40, dyżurny z bydgoskiego Błonia otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzanej sytuacji w jednym z domów na osiedlu. Zaniepokojony sąsiad zawiadomił, że pod nieobecność sąsiadki ktoś wszedł do jej domu. Postanowił to sprawdzić, jednocześnie dzwoniąc do kobiety oraz na policję. Zapukał do drzwi, jednak nikt mu nie otworzył, choć był przekonany, że ktoś jest w środku. Postanowił poczekać na przyjazd policjantów.Gdy patrol przyjechał na miejsce zgłaszający zrelacjonował im, co zaobserwował. Funkcjonariusze sprawdzili posesję i ujawnili przeciętą kratę zabezpieczającą drzwi balkonowe. W tym samym momencie okazało się, że również one są uszkodzone - mają wybitą szybę. Policjanci natychmiast weszli do domu. Tam zatrzymali 46-latka. Mężczyzna początkowo tłumaczył policjantom, że przyjechał tam na prośbę wuja, jednak ani jego danych personalnych i kontaktowych nie potrafił podać.W międzyczasie na miejsce dotarła również, zawiadomiona przez sąsiada właścicielka posesji. Kobieta potwierdziła, że doszło do przestępstwa, gdyż nie zna mężczyzny, który został w jej domu zatrzymany.Wczoraj (05.06.2020) 46-latek usłyszał zarzut dotyczący usiłowania włamania. Na dodatek okazało się, że działał od w warunkach recydywy zatem musi liczyć się ze zwiększonym wymiarem kary za to przestępstwo. Zdecydowane i natychmiastowe działanie zaniepokojonego sąsiada, który powiadomił o sytuacji i swoich podejrzeniach oraz policjantów z komisariatu w bydgoskim Błoniu pozwoliły zatrzymać sprawcę przestępstwa na gorącym uczynku. Podziękowania należą się sąsiadowi, który zareagował i powiadomił policję.