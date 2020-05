Od poniedziałku można wejść do wszystkich placówek ZUS. W województwie kujawsko-pomorskim 4 i 5 maja obsłużono 3877 osób. Przychodzącą m.in. emeryci, którym urzędnicy pomogą założyć konto do załatwiania spraw w Internecie.

W sieci można też zgłosić urodzenie dziecka. Jednak w sprawie uznania dziecka rodzice muszą się stawić osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego. Przychodzą też po akty zgonu kogoś bliskiego. Jak mówi kierownik USC w Bydgoszczy Iwona Gassowska, nawet w tak trudnych sytuacjach, ludzie są zdyscyplinowani i nie zapominają o maseczkach i dystansie. Codziennie do Urzędu przychodzi około 40 osób.Środki ostrożności obowiązują także w ZUS.– Interesanci powinni posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta. Obsługa w naszych placówkach jest realizowana wg zasady odpowiedniego odstępu między osobami oczekującymi na obsługę. Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba, dopuszczamy towarzyszenie innej osoby w przypadku gdy to jest tłumacz języka migowego, pełnomocnik, opiekun osoby niepełnosprawnej, czy rodzice z dzieckiem. W placówkach nadal wiszą skrzynki do których można wrzucać pisma – powiedziała rzeczniczka Zakładu w regionie Krystyna Michałek.W Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tylko w wyjątkowych sytuacjach można umówić się by przyjść złożyć wniosek o paszport lub go odebrać. Najpierw trzeba zadzwonić na podany na stronie numer. Jest też infolinia dla cudzoziemców: 800 170 070