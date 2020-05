Prokuratura Okręgowa w Toruniu umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego Jakuba. Ciało chłopaka odnaleziono w lesie niedaleko Golubia-Dobrzynia w listopadzie 2014 roku.

Jak ujawnili dziennikarze „Superwizjera”, policjanci, którzy przyjechali na miejsce, nie wykonali żadnych czynności procesowych. Na miejscu nie było też prokuratora. Według ówczesnych ustaleń śledczych doszło do samobójstwa. Po emisji reportażu sprawa została wznowiona.– Po podjęciu śledztwa do dalszego prowadzenia, wykonano bardzo szeroko zakrojone czynności procesowe. Polegały one na przesłuchaniu świadków, uzyskaniu szeregu ekspertyz kryminalistycznych, wśród których doszło również do ekshumacji zwłok Jakuba S. Wszystkie te czynności doprowadziły nas do ustalenia, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, tzn. nie ustaliliśmy, aby doszło do namówienia, nakłonienia Jakuba S., bądź udzielenia mu pomocy w popełnieniu czynu samobójczego. Śledztwo zostało umorzone – powiedział naszemu reporterowi Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.Kiedy sprawa wyszła na jaw stanowiska stracili ówczesny szef Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu i jego zastępczyni.