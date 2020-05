– Nie powinno się przerywać kadencji Sejmu, nawet jeśli nie wszystkie działania rządzących nam się podobają – powiedział Polskiemu Radiu PiK Marek Jakubiak, kandydat na prezydenta.

Polityk skrytykował postawę niektórych posłów ugrupowania Porozumienie Jarosława Gowina, którzy mogliby doprowadzić do tego, że strona rządząca utraci większość w Sejmie. Chodzi o ustawę na temat majowego głosowania korespondencyjnego, które ma wyłonić głowę państwa.– W sytuacji takiej, kiedy Porozumienie Jarosława Gowina, w większości posłów posiada posady wiceministrów, są członkami rządu, odpowiadają za losy Polaków i Polski, w sytuacji kryzysu wyborczego oni odwracają się od większości rządzącej i mówią, że oni teraz z opozycją pójdą, to to jest po prostu świństwo polityczne. Na takie świństwo ja się nie zgadzam. Co mi po tym, że połowa tych posłów jest mi znana, niektórych darzę, czy darzyłem szacunkiem, to przecież my nie przyszliśmy do polityki po to, żeby nam było miło i żebyśmy się kochali, chodzi o to by zapewnić stabilne rządy. Nawet jeśli rządy popełniają błędy to co cztery lata są weryfikowane wyborami. Jestem oburzony za każdym razem, kiedy ludzie, którzy są dziś odpowiedzialni konstytucyjnie za losy państwa zaczynają fochy i dąsy stroić, nie godzi się tak – powiedział Marek Jakubiak.