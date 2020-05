Najwcześniej 11 maja w Toruniu otwarte zostaną miejskie żłobki i przedszkola - poinformował podczas wideokonferencji prezydent Michał Zaleski. Zdecydowana większość rodziców nie jest jeszcze na to gotowa.

– Wstępne zainteresowanie posyłaniem dzieci do żłobków wyraziło około 1/4 rodziców, natomiast jeśli chodzi o przedszkola około 17%. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu właśnie po to, aby przygotowania tych placówek odbyły się nie w nerwowej atmosferze, ale właśnie z taką odpowiedzialnością za zdrowie, czasami i życie, zarówno tych którzy będą podopiecznymi, jak i tymi, którzy są na co dzień z maluchami – powiedział Michał Zaleski.Od jutra (środa) w Toruniu ponownie zacznie działać rower miejski.– To 450 rowerów, na 44 stacjach. Firma Bike U, operator tego systemu, zostałą zobowiązana do systematycznego odkażania paneli, uchwytów i siodełek co najmniej dwa razy dziennie. Prośba do korzystających z rowerów miejskich: w poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie zakładajcie rękawiczki – dodał Michał Zaleski.W Toruniu i powiecie potwierdzono dotychczas 128 przypadków zakażenia koronawirusem 12 osób zmarło.