Minister Jacek Żalek, który był gościem Magdaleny Ogórek w Rozmowie dnia Polskiego Radia PiK, powiedział, że większość rządowa w czasie kryzysu to dobro narodowe. Podkreślał, że tylko skonsolidowany rząd jest w stanie stawiać czoła zagrożeniom, przed którymi stoimy.

- My jesteśmy w dobie największego kryzysu gospodarczego, i nie wykluczone, że w ogóle największego znanego nam, i mierzalnego kryzysu polityczno - gospodarczo - społecznego w historii świata. Być może wkrótce historię będziemy umiejscawiać w czasie jeszcze inaczej - tak to robimy do tej pory: przed narodzeniem Chrystusa i po narodzeniu Chrystusa. Być może będziemy za jakiś czas ją opisywać - przynajmniej nasze pokolenie i kolejne pokolenia: przed kryzysem koronawirusa i po kryzysie koronawirusa. To będą tak głębokie przeobrażenia, że nawet nie jesteśmy jeszcze w stanie sobie uzmysłowić skali tych zmian - mówił w porannej Rozmowie Dnia minister Jacek Żalek.