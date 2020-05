Policja poszukuje tych mężczyzn za rozbój na stacji benzynowej w Toruniu/fot. KMP Toruń Policja poszukuje tych mężczyzn za rozbój na stacji benzynowej w Toruniu/fot. KMP Toruń Policja poszukuje tych mężczyzn za rozbój na stacji benzynowej w Toruniu/fot. KMP Toruń Policja poszukuje tych mężczyzn za rozbój na stacji benzynowej w Toruniu/fot. KMP Toruń

Policjanci z toruńskiej komendy poszukują dwóch mężczyzn, którzy dokonali wymuszenia rozbójniczego na stacji paliw w Toruniu. Wizerunek sprawców zarejestrowały kamery monitoringu.

Do kradzieży i ataku na pracownika stacji przy ul. Grudziądzkiej 125 w Toruniu doszło 1 maja tego roku około godz. 23:4. Dwóch mężczyzn wzięło z półki zgrzewki piw, po czym nie płacąc za nie, skierowali się w stronę wyjścia.



Pracownik stacji próbował zatrzymać jednego z nich zachodząc mu drogę. Wówczas sprawca swoją głową uderzył w czoło pracownika stacji i wspólnie z drugim mężczyzną uciekł ze stacji w stronę ulicy Koniuchy.



Rysopisy: pierwszy mężczyzna ubrany był w ciemną bluzę z kapturem z napisem w przedniej części "4F", twarz zasłoniętą miał bordowo - fioletową maseczką ochronną; drugi z mężczyzn ubrany był w czarną bluzę na suwak, czarną czapeczkę z białym emblematem "New York" oraz szare spodnie dresowe.



W toku postępowania policjanci dotarli do monitoringu, na którym widać sprawców tego przestępstwa.



Funkcjonariusze proszą osoby, które rozpoznają mężczyzn przedstawionych na zdjęciach o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, tel. 47 754 26 07 lub 112.