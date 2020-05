Po raz pierwszy w Polsce, dron przetransportował próbki ze szpitala do szpitala do badań na obecność koronawirusa. W tym wydarzeniu uczestniczyli także naukowcy i studenci z bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zaangażowani w rozwój technologii bezzałogowych. Jak mówią chcieliby, aby takich lotów było więcej.

Do tego epokowego wydarzenia doszło 29 kwietnia w Warszawie. Dron pokonał 2 km lecąc na wysokości 80 metrów. W tym historycznym wyczynie brali udział pracownicy Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy i studenci z Koła Naukowego SONDA UTP w Bydgoszczy.- To była operacja poza zasięgiem wzroku. W lotnictwie bezzałogowym rozróżniamy dwa typy lotu: w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku. Od niedawna obowiązują w Polsce przepisy o lotach poza zasięgiem wzroku. Operator nie widzi obiektu w czasie lotu cały czas, jedynie posługuje się instrumentami pokładowym. Nasz dron wyleciał, przeleciał trasę, wylądował, a potem wrócił z ładunkiem - relacjonuje dr inż. Damian Ladziński.Pracownicy Wydziału telekomunikacji, informatyki i elektroniki Wydziału inżynierii mechanicznej UTP i studenci z Koła Naukowego "Sonda" pomogli w zapewnieniu bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia.- Na całej trasie zapewnialiśmy kontakt wzrokowy z dronem, na wypadek gdyby się zgubił. Naszym zadaniem było wskazanie miejsca ewentualnego zaginięcia obiektu, gdyby coś zawiodło. Na szczęście wszystko się udało.Wykonano dwa loty. Pierwszy testowy na trasie ze szpitala Banacha do Szpitala MSWiA i drugi powrotny już z właściwym ładunkiem.Wykorzystany dronoid jest autorską konstrukcją firmy Spartaqs Group z Katowic, z którą UTP ściśle współpracuje w zakresie tworzenia oprogramowania do pojazdów autonomicznych. Hermes V8M to platforma opracowana z myślą o transporcie pilnych przesyłek w miastach, także medycznych takich, jak krew, leki i próbki do badań.Dronoid posiada specjalne zabezpieczenie pojemnika cargo przed otwarciem go przez osoby postronne. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki znakomitej współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.