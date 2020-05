Szefowie i pracownicy placówek, z którymi skontaktowaliśmy się mówią, że dostosowanie opieki do nowych warunków sanitarnych wymaga czasu. Fot. Poxabay.com

Szefowie i pracownicy placówek, z którymi skontaktowaliśmy się mówią, że dostosowanie opieki do nowych warunków sanitarnych wymaga czasu. Przygotowania rozpoczęli od przeprowadzenia specjalnej ankiety wśród rodziców. Pytali, czy chcą powrotu dziecka do placówki.

- Rodzice mają takie stanowisko, że nawet jeżeli byłaby możliwość to i tak na ten moment nie oddali dziecka, wolą skorzystać z dodatkowej opieki. W większości zgłosili się rodzice dzieci objętych terapią - dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera. Z tymi dziećmi praca jest specyficzna, trudniejsza. Trudniej wytłumaczyć zasady bezpieczeństwa, trudniej zachować bezpieczną odległość - powiedziała Milena Łopatka z bydgoskiego żłobka „Zaczarowany Ołówek”.



- Większość rodziców, bo prawie 85 proc., opowiedziała się za tym, że nie chce przyprowadzić teraz dziecka do przedszkola - powiedziała z kolei Agnieszka Kasprowicz z bydgoskiego przedszkola „Motylek”.



- Nie ukrywam, że większość rodziców obawia się powrotu i odmówiła przyprowadzenia w tym czasie dzieci do przedszkola - informuje Honorata Świtalska z przedszkola „Iguś” w Łochowicach.



- Utrzymanie chociażby 2 m pomiędzy dziećmi czy pomiędzy opiekunem jest niemożliwe. Żłobek opiekuje się 40 dziećmi. Na dziecko i opiekuna przypadają 4 m kwadratowe, maksymalnie na grupę moglibyśmy przyjąć 7 dzieci, łącznie 14 dzieci - dodała Agnieszka Kasprowicz.



Z ostatnich informacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy wynika, że podległe miastu żłobki i przedszkola nie zostaną otwarte wcześniej niż 11 maja.