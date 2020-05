34-letni Krzysztof S. usłyszał zarzut zabójstwa z rozbojem 32-latka z Dąbrówki koło Tucholi. Przyznał się do winy. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Śledczy zatrzymali sześć osób, które mogą mieć związek z tą sprawą.

Zwłoki 32-latka odnaleziono 1 maja rano przed wejściem na jego posesję, przy samochodzie. Na jego ciele było kilkadziesiąt ran kłutych i ciętych.- Do tej sprawy zatrzymano sześć osób. 32-letniemu Krzysztofowi S. prokurator przedstawił zarzut zabójstwa z rozbojem oraz podżegania do zabójstwa. Podejrzany przyznał się do wszystkich czynów. Grozi mu kara dożywotniego więzienia - powiedziała w poniedziałek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Tucholi. Śledczy ustali, że narzędziem zbrodni był nóż. Analizowane są dwa możliwe motywy zabójstwa, ale prokuratura nie ujawnia ich na tym etapie.- Trwają czynności z pozostałymi pięcioma zatrzymanymi. Oni najprawdopodobniej nie usłyszą zarzutów zabójstwa, ale inne związane z ich udziałem w tym przestępstwie - dodała Adamska-Okońska.Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa S. na 3 miesiące.