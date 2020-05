Nasz reporter skontaktował się ze Słuchaczami Polskiego Radia PiK we Francji. Zapytał, dlaczego wyjechali, co zmieniło się w ich życiu, jakie mają plany...

- Mieszkaliśmy kilka lat w Australii, około rok temu przenieśliśmy się do Francji, więc troszkę bliżej rodziny, co było jednym z powodów przenosin - mówi pani Ewelina.- Jednym z plusów emigracji jest to, że podczas pobytu za granicą powiększyła się nam rodzina! - włącza się do rozmowy pan Marcin.- Próbowaliśmy jakiś czas mieszkać w Polsce, ale stwierdziliśmy, że chcielibyśmy jednak jeszcze spróbować życia za granicą, ze względu na dzieci, żeby poznały kolejne języki. Za granicą było poza tym więcej możliwości zawodowych - dodaje pani Ewelina.- Pozdrawiamy rodzinę z Bydgoszczy, przyjaciół z Torunia! Czy chcemy wrócić do Polski? Jednym zdaniem: jest jeszcze dużo ciekawych miejsc na świecie!Szacuje się, że poza granicami Polski żyje ok. 20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia.