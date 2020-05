Nie będzie wspólnych przemarszów, rodzinnych festynów i pokazów wojskowych, ale wirus nie powstrzyma mieszkańców regionu przed świętowaniem. W tym roku Dzień Flagi ma wyjątkowy charakter - i formę - w całym regionie.

W Bydgoszczy do wspólnego świętowania zaprasza Muzeum Okręgowe, które proponuje internetowe warsztaty z historii barw narodowych, konkurs na muzealne memy, a także wirtualne zwiedzanie wystawy "Ku wolności".W patriotycznym nastroju jest także Filharmonia Pomorska. Muzycy, w małym składzie i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa pracowali nad narodowym repertuarem i zapraszają na wyjątkowy koncert patriotyczny, który zagrali przed pustą widownią. Wystąpili: Aldona Cisewska - skrzypce, koncertmistrzyni Orkiestry Symfonicznej FP, Anna Jurgawka - fortepian, pianistka w Klasie Talentów skrzypiec dr Aldony Cisewskiej, słowo: Cezary Nelkowski, zastępca dyrektora FP. W programie: Henryk Wieniawski - Legenda op. 17. Niespodzianka czeka na facebookowym profilu FP.Włocławek stawia m.in. na harcerzy, którzy w z uroczystego wieszania flag stworzą kolaż zdjęć. Tamtejsze centrum kultury, teatr oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej u Dobrzyńskiej także przybierają narodowe barwy i zapraszają do działania.Toruńska Orkiestra Symfoniczna o godzinie 18 zaprasza na koncert online. Zabrzmią utwory m.in. Fryderyka Chopina i Krzysztofa Pendereckiego. Warto także zajrzeć na stronę Teatry im. Wilama Horzycy w Toruniu, czeka tam interesująca propozycja związana z flagą narodową, podobnie toruńskie Muzeum Etnograficzne sięgnie do motywu flagi, tym razem w twórczości artystów nieprofesjonalnych.Więcej w materiałach Jolanty Fischer i Iwony Muszytowskiej - Rzeszotek