Inspektorzy z włocławskiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego, na drodze krajowej numer 10 zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym przedsiębiorca z okolic Radomia wiózł w okolice Lipna cztery betonowe zbiorniki na nieczystości ciekłe.

W związku z przypuszczeniem, że zestaw może być przeładowany, inspektorzy ITD skierowali cały transport na punkt kontrolny wyposażony w stanowisko do ważenia. Przypuszczenia okazały się uzasadnione, bowiem urządzenie ważące wskazało rzeczywistą masę całkowitą zespołu pojazdów 59,5 ton, zatem znacznie więcej niż dopuszczalne 40 ton.Tak duża masa przewożonych zbiorników betonowych spowodowała także przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu samochodowego i przyczepy. Przekroczenia tych parametrów wyniosły od 1,8 ton do 5,3 ton.Kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec podmiotu wykonującego przewóz drogowy wszczęto postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej. Ponadto przewóz drogowy mógł być kontynuowany samym tylko samochodem ciężarowym z jednym zbiornikiem betonowym, ponieważ tylko wtedy nie był on pojazdem nienormatywnym i nie degradował nawierzchni dróg, których wszyscy jesteśmy użytkownikami.