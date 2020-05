Wcześniej stwierdzono, że na COVID-19 chorych jest 48 osób z klasztoru i prowadzonego przez zakonnice domu pomocy społecznej./fot. Archiwum

Koronawirusa potwierdzono u trzech osób, które miały kontakt z zakażonym świeckim pracownikiem klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie - poinformował w piątek rzecznik wojewody Adrian Mól.

Wcześniej stwierdzono, że na COVID-19 chorych jest 48 osób z klasztoru i prowadzonego przez zakonnice domu pomocy społecznej.



Wśród nich są 42 siostry zakonne, ksiądz i osoba świecka pracująca w klasztorze oraz czterech pracowników DPS-u. To właśnie ze znajdującym się w tym gronie pracownikiem klasztoru kontakt miały osoby, u których obecnie stwierdzono koronawirusa.



W DPS-ie prowadzonym przez zgromadzenie św. Wincentego a Paulo przebywają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jednak u nikogo z podopiecznych nie stwierdzono koronawirusa.



Pierwszą osobą, u której tydzień temu potwierdzono koronawirusa, była zakonnica z chełmińskiego klasztoru, pracująca w Nowym Szpitalu w Świeciu. Po tym przebadano wszystkie osoby związane z klasztorem i DPS-em, a także osoby mające z nimi kontakt. Łącznie próbki do badań pobrano od ponad 300 osób.



Po niedzieli powtórnie mają zostać przebadani wszyscy pensjonariusze DPS-u, gdyż wyniki części z nich były niejednoznaczne.



Do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, pełniącego funkcję jednoimiennego szpitala zakaźnego, przewieziono 16 sióstr, a w izolatorium w Ciechocinku umieszczono 32 osoby – 27 sióstr i 5 osób świeckich.