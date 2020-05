Grafika: KPUW

7,5 mln zł pomocy rządowej otrzymały dotąd szpitale i instytucje pomocy społecznej w Kujawsko-Pomorskiem. Pieniądze i środki ochrony osobistej - maseczki, gogle, przyłbice, rękawice ochronne, środki dezynfekujące trafiły w szczególności do placówek zajmujących się walką z Covid-19, ale też do domów i ośrodków pomocy społecznej czy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- Pomoc płynie także od spółek Skarbu Państwa - poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.



- To blisko 3,5 milionów złotych, które trafiło na konta kujawsko-pomorskich szpitali wytypowanych do działania w zakresie Covid-19. To również 31 przekazanych samochodów - 4 w darowiźnie, 27 w ramach umowy użyczenia - potrzeby jednostek służby zdrowia w całym województwie kujawsko-pomorskim - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.



Wojewoda przekazał też ponad pół miliona złotych na konta wszystkich domów pomocy społecznej, „aby wzmocnić funkcjonowanie tych jednostek”.



Do szpitali w regionie popłynęło wsparcie na zakup niezbędnego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzi: karetka, ECMO, respiratory, defibrylatory, pompy infuzyjne, kardiomonitory oraz sprzęt dla laboratorium. W sumie ze środków rządowych dla pięciu zakaźnych szpitali w województwie kujawsko-pomorskim przekazano 6 milionów złotych.



Prawie 260 tysięcy zł na rozbudowę infrastruktury zasilającej w tlen medyczny dostał ze środków rządowych Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, pełniącym obecnie rolę szpitala jednoimiennego zakaźnego



Pomoc popłynęła także do 19 Zespołów Ratownictwa Medycznego, które na sprzęt do odkażania ambulansów otrzymały ponad 300 tysięcy złotych, a kolejne 300 tysięcy do Sanepidu na bieżące zakupy środków ochrony bezpośrednie. Ponad pół miliona złotych przeznaczono też dla zespołów transportowych i wymazowych w województwie.