Symbole narodowe są pewną esencją tożsamości zbiorowej. Potrzebujemy symboli, które przypominają, że jesteśmy wspólnotą — mówił prof. Radosław Sojak w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK.

- Nie jesteśmy w stanie w ciągu naszego życia mieć kontaktu ze wszystkimi Polakami. Nawet gdybyśmy chcieli intencjonalnie przywitać się choćby ze wszystkimi współobywatelami, to naturalnie byłoby to niemożliwe, a jednocześnie mamy bardzo silne poczucie przynależności do pewnej wspólnoty historyczno-kulturowej. Wspólnota, której członkowie nie są w stanie - wszyscy ze sobą - mieć kontaktu regularnie, potrzebuje pewnych symboli, które będą jej przypominały o tym, że stanowią właśnie taką wspólnotę. Takim podstawowym symbolem jest język. To, że my się rozumiemy, ale takimi innymi symbolami są oczywiście godło, flaga, hymn czy Adam Małysz - powiedział prof. Radosław Sojak.