22,5 tys. zł kary administracyjnej będzie musiał zapłacić proboszcz parafii św. Marcina w Żninie. W okresie wielkanocnym, podczas dwóch mszy świętych, w jego kościele - zamiast dozwolonych pięciu osób – modliło się kilkadziesiąt.

- Z uwagi na brak zaniechania łamania obecnych ograniczeń, nakazów i zakazów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podjął decyzję o nałożeniu kary administracyjnej w pierwszym przypadku w wysokości 10 tys. zł oraz w wysokości 12,5 tys. zł za ponowne złamanie zapisów rozporządzenia – mówi Olga Radkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.- To kara wysoka, dotkliwa i sprawiedliwa – komentuje ks. Zbigniew Przybylski, kanclerz i rzecznik kurii metropolitalnej w Gnieźnie. - Jesteśmy bardzo zasmuceni postawą jednego z naszych kapłanów, który świadomie złamał obostrzenia, zarówno dotyczące rozporządzeń państwowych, jak i rozporządzeń księdza prymasa, lekceważąc zdrowie swoich parafian, jak i własne.Odrębne dochodzenie w sprawie o wykroczenia prowadzi żnińska policja. Może się zakończyć pouczeniem, mandatem do pięciuset złotych lub skierowaniem sprawy do sądu.