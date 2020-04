- Miejskie żłobki i przedszkola będą ponownie funkcjonować już w przyszłym tygodniu - poinformował na konferencji prasowej prezydent miasta.

Zielone światło w tej sprawie dał dziś premier, zaznaczając, że decyzje mają podejmować organy założycielskie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.- Od 6 maja będziemy starali się uruchomić miejskie przedszkola i żłobki. W poniedziałek poinformujemy, na jakich zasadach będzie się to odbywało - mówi prezydent Marek Wojtkowski. - Chciałbym tylko poinformować rodziców, że jeśli dziecko będzie uczęszczało do żłobka, mogą państwo utracić zasiłek.Na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Marek Wojtkowski poinformował też, że w tym roku nie odbędą się Dni Włocławka. - Nie sądzę, żeby do tego czasu sytuacja pandemiczna uległa zmianie, by można tę imprezę organizować – mówi prezydent.