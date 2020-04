- Wszyscy rolnicy, którzy czekają na wypłatę odszkodowań suszowych otrzymają pieniądze - poinformował w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

- Nikt nie był w stanie przewidzieć pandemii i tego, że miliardy złotych trzeba będzie przeznaczać na walkę z koronawirusem - tak minister rolnictwa i rozwoju wsi tłumaczył opóźnienia w wypłatach tzw. odszkodowań suszowych dla rolników.- To jest naturalne, że kiedy walczymy ze śmiercią, z chorobą, to wydatki są ogromne. Po pomoc suszową zgłosiło się 340 tys. rolników, 220 tysięcy już zostało rozliczonych. W tym tygodniu pieniądze dostanie 91 tys. gospodarstw. Dla około 30 tysięcy rolników mamy zaliczki. Za częścią pieniędzy muszą jeszcze trochę poczekać, bo środki z rezerw na pomoc suszową, zostały przeznaczone do walki z koronawirusem - mówi Jan Krzysztof Ardanowski.Minister rolnictwa apelował też o oszczędzanie wody w związku z suszą. Poinformował także, że rolnicy jeszcze przez trzy miesiące mogą ubiegać się o pieniądze na inwestycje związane z zatrzymaniem wody w gospodarstwach. Do wzięcia jest w sumie 100 mln euro.