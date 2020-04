Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził kwotę kontraktu na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w roku 2020. Oznacza to wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych do 1600 zł brutto. Podwyżka wypłacona zostanie z wyrównaniem od stycznia.

W Kujawsko-Pomorskim funkcjonują 93 zespoły ratownictwa medycznego. Do tego dwie dyspozytornie, które kierują karetki w miejsca, gdzie są one najbardziej potrzebne. Kwota kontraktu, którą zatwierdził wojewoda, to ponad 142 miliony złotych. To o przeszło 14 milionów złotych więcej niż w roku 2019. Środki te, zgodnie z rządowymi zapowiedziami, trafią na podwyżki dla ratowników medycznych.- Bardzo się cieszę ze zwiększenia środków na ratownictwo medyczne - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.- Rola ratowników jest bardzo ważna i potrzebna, szczególnie w dobie pandemii. Te 93 zespoły zabezpieczają zdrowie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wiem, że to jest bardzo trudny czas. Są to osoby, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami, również takimi, którzy mogą być zakażeni koronawirusem. Bardzo dziękuję wszystkim ratownikom medycznym i całej kadrze kierowniczej za tę służbę - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Większy budżet na ratownictwo medyczne to wzrost wynagrodzeń - do 1600 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na etat. Jak informuje rzecznik wojewody Adrian Mól budżet ten pozwoli także podnieść od stycznia tego roku wysokość stawek ryczałtu dobowego dla zespołów ratownictwa medycznego.Łączna kwota wzrostu dotacji na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego w 2020 roku to ponad 9,5 mln złotych.