Ruszyła rozbudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. We wtorek rozpoczęła się rozbiórka części konstrukcji przeprawy - najstarszego z istniejących w mieście mostów drogowych. Inwestycja realizowana będzie przez 20 miesięcy. Jej koszt to ok. 123 mln zł.

- Ruszyła rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Dziś kilka minut po południu dla ruchu został zamknięty jeden pas (wschodni, czyli ten w kierunku Starówki). Do dyspozycji kierowców pozostają dwa pasy ruchu – skrajny, zachodni pas oraz środkowy, do tej pory pełniący funkcję suwaka. Zostały z niego usunięte słupki drogowe - poinformowała rzeczniczka prasowa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Agnieszka Kobus-Pęńsko.Jej zdaniem taki układ pozwoli na utrzymanie ruchu przez most w obu kierunkach. - Co ważne, kierowcy wjeżdżający na most od ul. Kujawskiej stracili pierwszeństwo. Muszą ustąpić pojazdom jadącym od strony Poznania i ul. Nieszawskiej - podkreśliła. Dodała, że dla pieszych i rowerzystów udostępniony jest chodnik po stronie zachodniej.Zamknięcie jednego pasa pozwoli firmie realizującej modernizację i rozbudowę przeprawy na poszerzenie jezdni w kolejnych etapach.- Obecnie wykonawca przystąpił do demontażu bariery ochronnej, w dalszej kolejności zajmie się krawężnikami i częścią kapy chodnikowej. Te prace zajmą kilka tygodni - podkreśliła rzeczniczka.24 marca podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy mostu drogowego. Konsorcjum firm INTOP Warszawa sp. z o.o. (lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL sp. z o.o. z Kamiennej Góry (partner Konsorcjum) będzie realizowało kontrakt o wartości blisko 123 mln zł przez najbliższe 20 miesięcy.Most im. Piłsudskiego, z którego roztacza się widok na panoramę Torunia, jest najstarszą z istniejących w mieście przepraw drogowych.Pochodzi z początku XX w. Pierwotnie został wzniesiony w latach 1907-1910 w Opaleniu (obecnie woj. pomorskie), ale w latach 1928-29 rozebrano go i w częściach przeniesiono do Torunia. Po dobudowaniu trzech przęseł most oddano do użytku w 1932 r. Most został wysadzony w 1939 r. przez wycofujące się wojsko polskie, a po kolejnej odbudowie wysadzony przez wycofujących się Niemców i znów odbudowany w 1950 r.Przez wiele lat był jedynym mostem drogowym w Toruniu. Kolejną przeprawą był most autostradowy im. Armii Krajowej, z którego jedną nitkę oddano do użytku w 1998 r., a drugą — w 2011 r. W 2013 r. otwarty został most im. gen. Elżbiety Zawackiej.