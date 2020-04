O zwolnienie z opłat przedsiębiorców reklamujących się w pasie drogowym oraz o obniżenie tegorocznej puli budżetu obywatelskiego i wyłączanie nocnego oświetlenia ulic - wnioskują do prezydenta Torunia radni Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący klubu PiS w toruńskiej radzie miasta uważa, że propozycje pomogą miastu i mieszkańcom przejść epidemię koronawirusa.- Obecnie ruch jest mniejszy, a poza tym dłużej jest jasno. Wyłączenie oświetlenia ulic daje też oszczędności rzędu tysięcy złotych dziennie. Uważamy, że budżet obywatelski jest ważny, natomiast w obecnych czasach powinniśmy zrewidować swoje podejście i również ograniczyć tę partycypację społeczną - powiedział Wojciech Klabun- Jeżeli ograniczymy oświetlenie, to oznacza zwiększenie niebezpieczeństwa dla mieszkańców. To, że jesteśmy w okresie epidemii nie powoduje, że ludzie nie muszą się przemieszczać do pracy czy do sklepu. Z kolei zamiast ograniczać sumę budżetu obywatelskiego warto byłoby ten budżet podzielić. Mieszkańcy wygrywają w projektach utworzenie danego obiektu, natomiast później nie jest on przez miasto utrzymywany, gdyż miasta nie zabezpiecza ten cel środków - komentuje Justyna Kardasz - mieszkanka i przewodnicząca Rady Okręgu Chełmińskie.Propozycje dotyczące oszczędności energii elektrycznej miasto ma przedstawić jutro. Odnosząc się do propozycji obniżenia puli budżetu obywatelskiego prezydent Torunia Michał Zaleski odpowiedział, że nie powinno się ograniczać inwestycji.