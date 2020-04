Sędzia miał dopuścić się brutalnego gwałtu na sędzi, z którą łączyły go wcześniej stosunki osobiste./fot. Pixabay

Prokuratura chce uchylenia immunitetu wobec sędziego z Bydgoszczy, który miał dopuścić się gwałtu. Wniosek do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego złożył Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Sędzia z Bydgoszczy miał dopuścić się brutalnego gwałtu na sędzi, z którą łączyły go wcześniej stosunki osobiste.- Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej chce także zatrzymania i tymczasowego aresztowania podejrzewanego sędziego - powiedziała Polskiemu Radiu PiK Ewa Bialik - rzeczniczka Prokuratury Krajowej.Do gwałtu miało dojść w czerwcu 2019 roku. Za przestępstwo to grozi do 12 lat pozbawienia wolności.