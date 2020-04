Firmy Corimp i Remondis zadeklarowały miastu pomoc w sprawie zalegających w Bydgoszczy śmieci.

W piśmie skierowanym do Urzędu Miasta, szefowie dwóch śmieciowych spółek zapewniają, że w ciągu 10 dni są w stanie przywrócić porządek i wywieźć śmieci z sektorów obsługiwanych przez Komunalnika.Dolnośląska firma to nowy odbiorca odpadów w Bydgoszczy. Od 1 kwietnia, po wygranym przetargu, obsługuje trzy z dziewięciu sektorów śmieciowych w mieście. To m.in. Nowy Fordon, Śródmieście i Stare Miasto oraz Czyżkówko, Okole i Osowa Góra. Działalność nad Brdą Komunalnik zaczął jednak od poślizgu. Kłopoty z dostarczaniem pojemników to był początek kłopotów. Nie ma dnia, aby mieszkańcy nie informowali o problemach ze śmieciami zalegającymi na ich posesjach i podwórkach. Firma z Nysy nie radzi sobie z odbiorem odpadów. Panuje chaos, stąd pomoc zaproponowana miastu przez Corimp i Remondis, firmy od lat działające na bydgoskim rynku.Śmieciowym problemem w Bydgoszczy zajął się także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. O interwencję poprosił wojewoda kujawsko-pomorski, po wielokrotnych skargach mieszkańców.