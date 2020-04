- Przed Aleksandrowem Kujawskim stoi wiele wyzwań – mówi Arkadiusz Gralak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który został wybrany nowym burmistrzem Aleksandrowa Kujawskiego.

W pierwszej turze przedterminowych wyborów Arkadiusz Gralak zdobył zdecydowaną większość głosów - oddano na niego 1432 spośród 2362 ważnych. Drugie miejsce zajął Bogdan Wypij (395 głosów).Nowy burmistrz zapowiada, że będzie prowadził politykę małych kroków. - Chciałbym, żeby wokół mnie znajdowały się osoby, które mają ochotę do pracy, czują samorząd, chcą tutaj zmian, ale drogą ewolucyjną - ciężką, rzetelną, uczciwą pracą. Rewolucji nie będzie – mówi nowy burmistrz. - Aleksandrów Kujawski jest miastem, przed którym stoi wiele wyzwań. Najważniejsze w tej chwili zadanie inwestycyjne to projekt kanalizacyjny, który jeszcze będzie trwał i który trzeba kontynuować, ale to także sprawa dworca kolejowego, Miejskiego Centrum Kultury, oświaty. Jest wiele takich obszarów, w których trzeba działać tu i teraz jest bardzo dużo - dodaje.43-letni Arkadiusz Gralak jest obecnie dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Do ratusza przeprowadzi się w ciągu kilku najbliższych dni.