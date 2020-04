Trwa spór między wójtem gminy Dobrcz, a przewodniczącą rady gminy Moniką Kuberską, która zarzuciła Andrzejowi Berdychowi m.in. rozsyłanie sms-ów z pogróżkami do radnych, którzy nie zgodzili się by funkcję skarbnika pełniła wskazana przez wójta kandydatka i wnieśli o rozpisanie konkursu na to stanowisko.

Poznaliśmy stanowisko przewodniczącej rady Moniki Kuberskiej.- Oczywiście, my wiemy, że prawo daje możliwość powoływania skarbnika bez konkursu, ale na ten wariant zgodziliśmy się ostatnim razem - mówi Monika Kuberska.- W październiku pan wójt starał się za wszelką cenę przeforsować kandydaturę swojej, jak się później okazało, dobrej znajomej. Po kilku tygodniach pani ta zakończyła pracę i zrezygnowała z przyczyn osobistych z zajmowanego stanowiska. Pojawił się problem z zachowaniem ciągłości działań gminy. Nic dziwnego, że tym razem radni nie chcieli się zgodzić i polegać wyłącznie na rekomendacji wójta, więc poprosili o ogłoszenie konkursu na skarbnika, aby wyłonić najlepszą kandydaturę. Wtedy wójt, żeby zakpić z gminy ogłosił konkurs...na najpiękniejszą kozę w gminie. Jesteśmy rozczarowani taką postawą i tym, co się dzieje. Wójt unika kontaktów, nie chce ich, nie odbiera ode mnie telefonu, a jestem przewodniczącą. Sytuacja jest trudna.Radni kilka razy sprzeciwiali się kandydaturom wójta, a jego reakcja miała być zaskakująca...- Wójt posunął się do działań niegodnych urzędnika państwowego. Rozsyłał do radnych sms - y, pisał w nich, że zajmie się sytuacją zawodową członków ich rodzin. Powoływał się na nazwiska pracowników urzędu i innych instytucji publicznych, w których faktycznie zatrudnieni są członkowie tych rodzin. (...) Podobna presja była, gdy stanowisko obejmowała poprzedniczka tej pani. (...) Zresztą kilka osób piastujących to stanowisko odchodziło z przyczyn osobistych. (...).Oto odpowiedź wójta gminy Dobrcz. Zaprzecza wszystkim zarzutom i oskarża Monikę Kuberską o dezorganizację pracy urzędu.- W poczuciu odpowiedzialności za sprawy gminy zdecydowałem się ogłosić ten konkurs, co nie znaczy, że on powinien być ogłoszony - mówi Andrzej Berdych.- Żaden przepis prawny nie obliguje mnie do tego, żeby tak bliskiego współpracownika wybierać w trybie konkursu. Grupa ośmiu radnych chce, żebym przeprowadził jakiś casting. Nie ma żadnych zastrzeżeń merytorycznych co do przedstawionego przeze mnie kandydata, kandydat spełnia wszystkie wymogi. To po prostu próba destabilizacja pracy urzędu. Chcę przypomnieć pani przewodniczącej, ze stała się rzecznikiem ósemki radnych, wygłasza opnie, manipuluje faktami, przeinacza, by osiągnąć z góry założony cel.Przypominam, ze zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, zadaniem przewodniczącej jest organizowanie pracy rady i prowadzenie obrad rady, a widzę, że jest to osobista wojna przewodniczącej z wójtem, do której namówiła siódemkę radnych, którzy czasem do końca nie wiedzą co podpisują. Dla dobra gminy apeluję, niech ta pani zrezygnuje, niech sobie da spokój.Tak wójt odnosi się do zarzutu sms - owych pogróżek.- Na 90 procent, pani przewodnicząca była tą osobą, która zawiadomiła policję o nieprawidłowościach przy ul. Brzozowej w Dobrczu. Miałem wizytę policji, policja chciała mnie filmować. Nie dałem się sprowokować, podziękowałem policjantom i wskazałem, że są ważniejsze rzeczy niż sprawdzanie pracy zdalnej wójta i tego, czy jest w domu.- Co do trudności z kontaktem, otóż kontakt prowadzić miała moja zastępczyni w celu spokojnego wypracowania procedury współpracy. Jeżeli jestem atakowany na każdym kroku, to ja się wycofałem. Jestem doświadczonym urzędnikiem. Pani przewodnicząca jest w kontakcie, nie ma problemów. A ja przez ostatnie półtora roku czuję się jak w kampanii wyborczej, a nie tak, jakbym zarządzał gminą we współpracy z osobą odpowiedzialną.Jak poinformował Andrzej Berdych, wyniki konkursu na skarbnika gminy Dobrcz zostaną ogłoszone prawdopodobnie 30 kwietnia.