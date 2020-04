Mamy pierwszy weekend po zniesieniu zakazu wstępu do lasu. Leśnicy zapraszają do korzystania z uroków natury, jednocześnie - w związku z suszą - apelują o rozwagę.

- Wszyscy cieszymy się z możliwości korzystania z lasów, ale i z coraz cieplejszej i pięknej pogody. Pamiętajmy jednak o zagrożeniu pożarowym, notujemy trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu, a wilgotność ściółki spadła nawet poniżej 10 proc. To wilgotność kartki papieru. Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna. W przypadku pożaru będzie się on bardzo szybko rozprzestrzeniał i powstaną bardzo duże szkody, przede wszystkim przyrodnicze. Bądźmy odpowiedzialni - podkreśla Honorata Galczewska rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ToruniuOd początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu doszło do 50 pożarów. Leśnicy przypominają, że w lesie oraz w odległości 100 m od lasu nie wolno palić ognisk ani papierosów. Proszą też, by nie zastawiać dróg pożarowych.