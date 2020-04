Przed zaplanowanymi na niedzielę 26 kwietnia przedterminowymi wyborami burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego i wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Ciechocinka, inspekcja sanitarna wydała zalecenia w sprawie środków bezpieczeństwa, jakie powinny być zachowane w związku z epidemią.

O wydaniu zaleceń poinformował w komunikacie państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Bydgoszczy.- Na wniosek skierowany do inspekcji sanitarnej, dotyczący przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Ciechocinku, do burmistrzów miasta Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka zostały przekazane informacje na temat środków ostrożności, jakie powinny być zachowane w obliczu zagrożeń związanych z epidemią COVID-19 – głosi komunikat.Podkreślono, że wymogi dostosowano do obecnej sytuacji epidemiologicznej.- W związku z tym przekazano zasadnicze informacje dotyczące przygotowania lokalu wyborczego, zasad i sposobu zabezpieczenia wyborców i członków komisji wyborczych przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zasad reżimu sanitarnego dotyczącego higienicznej dezynfekcji rąk oraz powierzchni kontaktowych (blaty, stoły, klamki), zachowania odpowiedniej odległości między osobami w lokalu wyborczym i przed wejściem do lokalu. Poinformowano również burmistrzów, że przestrzeganie tych zasad powinno zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne podczas wyborów, które spoczywa na barkach organizatorów – stwierdzono w komunikacie.Wcześniej dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Jacek Kraszewski informował o wydaniu z upoważnienia komisarza wyborczego zaleceń dotyczących przeprowadzenia wyborów.- Wybory będą przebiegały w sposób tradycyjny, w lokalach wyborczych, przeprowadzone zostaną przez obwodowe komisje wyborcze. Mamy w Aleksandrowie osiem obwodów głosowania. Wejście do lokalu wyborczego będzie następowało na wezwanie. Głosujący wchodzą do środka pojedynczo, tylko maksymalnie dwie osoby na raz mogą głosować. W niektórych lokalach udało się stworzyć dwa wejścia, żeby głosujący się nie spotykali w drzwiach. Głosujący dostaną jednorazowe rękawiczki, długopisy, Wszyscy głosują w maseczkach, a członkowie komisji będą się chronić za przyłbicami. Obowiązuje odległość dwóch metrów. Członek komisji, który będzie miał najbliższą styczność z wyborcą otrzyma dodatkowe zabezpieczenie w postaci pleksi. (...) Największy problem jest z osobami w kwarantannie. Jest tych osób niewiele, ale nie mogą, niestety, wziąć udziału w wyborach. (...) Około 10-12 osób głosuje przez pełnomocnika – powiedział dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Jacek Kraszewski.Jeżeli będzie sprzyjająca pogoda, wyborcy będą stali przed budynkiem i czekali na wezwanie wejścia do środka w dwumetrowych odległościach.Wybory w burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego były dwukrotnie przekładane w związku z epidemią, a wybory uzupełniające do rady Ciechocinka odbędą się w pierwotnie wyznaczonym terminie. W Aleksandrowie Kujawskim wybory zarządzono z powodu śmierci dotychczasowego burmistrza, a w Ciechocinku – śmierci radnego.