Jak fachowo udzielić pierwszej pomocy, wie zdecydowanie zbyt mało z nas. A przecież każdego dnia możemy stać się świadkiem wypadku czy innego zdarzenia, podczas którego ktoś może nas potrzebować. Warto skorzystać ze szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy czy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Centrum Ratownictwa kształci najlepszych

Nie bądź obojętny

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy wyróżniamy trzy rodzaje pomocy: pierwszą pomoc, kwalifikowaną pierwszą pomoc oraz medyczne czynności ratunkowe. Na czym polega różnica między nimi?● pierwsza pomoc - to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia;● kwalifikowana pierwsza pomoc - przeprowadzana jest przez ratownika w ramach pracy lub w czasie innej sytuacji, w której występowało zagrożenie czyjegoś życia lub zdrowia;● medyczne czynności ratunkowe - wykonywane są przez lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarkę w wyniku interwencji pogotowia ratunkowego, lub na Szpitalnym Oddziale RatunkowymOba rodzaje kursów niosą ze sobą niezbędną wiedzę potrzebną do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, a nasz wybór zależeć powinien jedynie od sytuacji zawodowej. Jeśli Twój zawód tego nie wymaga, a Ty chcesz jedynie poznać tajniki pierwszej pomocy, warto skorzystać z podstawowego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.Kurs KPP daje szersze kompetencje w zakresie wiedzy o ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia, jakimi może dysponować osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego. Kurs KPP skierowany jest bowiem przede wszystkim do pracowników jednostek związanych z ratownictwem. Obligatoryjnie muszą go przejść m.in. osoby z:● Ochotniczej Straży Pożarnej,● Państwowej Straży Pożarnej,● Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,● Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,● Policji,​● Wojska Polskiego,● Straży Granicznej,● Straży Miejskiej. Centrum Ratownictwa to instytucja, która powołana została w celu opracowania i wdrażania na terytorium Polski najnowocześniejszych osiągnięć z zakresu ratownictwa oraz medycyny ratunkowej.Specjaliści z tej organizacji chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Najwyższy poziom realizowanych przez nich szkoleń gwarantowany jest poprzez stały nadzór merytoryczny.Warto pamiętać o tym, iż kluczowe dla przeżycia poszkodowanego są pierwsze minuty od wystąpienia zatrzymania krążenia czy ciężkiego urazu. Ważne, aby osoba udzielająca pomocy działała dynamicznie i skutecznie, co możliwe jest dzięki opanowaniu właściwych procedur ratowniczych. Ratownik KPP wyposażony jest w fachową wiedzę, co pozwala mu profesjonalnie ratować życie i zdrowie ludzkie.Niestety, świadkowie wypadków, nawet tych poważnych, rzadko decydują się na udzielenie pierwszej pomocy ofiarom. Jak pokazują statystyki, w 2016 roku jedynie w 15 proc. wypadków komunikacyjnych udzielono poszkodowanemu pierwszej pomocy.Osoby uczestniczące w takich zdarzeniach zwykle ograniczają się do wykonania telefonu po służby medyczne i... do czekania. Tymczasem prawa funkcjonowania ludzkiego organizmu są bezwzględne. Już w 4. minucie po ustaniu krążenia w mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany, a po 7-10 minutach następuje zgon. Dotarcie służb ratowniczych do poszkodowanego w tak krótkim czasie często jest niestety niemożliwe. Stąd wszystko, co można zrobić w takiej sytuacji, leży w rękach osób znajdujących się na miejscu zdarzenia.Można powiedzieć, że każdy człowiek bez względu na wiek, zawód, czy sprawność fizyczną może poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. W ten sposób pozostaniesz w gotowości do zastosowania ich w praktyce, a miejsce strachu zajmie wyuczony w trakcie kursu sposób postępowania.