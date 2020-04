Kryminalni z bydgoskiej komendy zatrzymali 19-letniego Marcina D. podejrzanego o zabójstwo. Mężczyzna będzie odpowiadać za śmierć 25-latka. Ciało ofiary zostało znalezione w lesie na bydgoskich Jachcicach. Podejrzany aresztowany na trzy miesiące.

Wszystko miało swój początek dwa tygodnie temu (10.04.2020). Dyżurny z bydgoskiego Śródmieścia otrzymał informację o znalezionych w lesie zwłokach. Z relacji zgłaszającego wynikało, że ciało leży w lesie przy ulicy Partyzantów w Bydgoszczy.Policjanci potwierdzili zgłoszenie. Był to mężczyzna. Ciało miało widoczne obrażenia. Okazało się, że sprawca tuż przed zadaniem śmiertelnych ciosów w okolice serca, bił swoją ofiarę pięściami w głowę i w brzuch. Patrol zabezpieczył miejsce zdarzenia i wezwał na miejsce ekipę dochodzeniowo-śledczą. Na miejsce przyjechał prokurator. Funkcjonariusze pod jego nadzorem przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady.Wszystko wskazywało na to, że do jego śmierci mogły się przyczynić inne osoby. Do sprawy włączyli się kryminalni z bydgoskiej komendy. Policjanci ustalili tożsamość ofiary.Denatem okazał się być 25-letni bydgoszczanin. Następnie kryminalni zaczęli zbierać informacje. Zabezpieczyli też zapisy z monitoringów. Żmudna i wnikliwa praca kryminalnych przyniosła efekt. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła na wytypowanie podejrzewanego.W środę (22.04.2020) wieczorem śledczy namierzyli i zatrzymali typowaną przez nich osobę. Był nim 19-latek. Młody mężczyzna został zatrzymany w domu, a następnie przewieziony do komendy miejskiej. Tam wszystko się potwierdziło. 19-latek przyznał się do zabójstwa. Okazało się, że ugodził 25-latka ostrym narzędziem. Kryminalni znaleźli w jego mieszkaniu rzeczy należące do denata. Co więcej, zabezpieczyli też narkotyki.W czwartek (23.04.2020) zatrzymany został doprowadzony do prokuratury. Tam oskarżyciel na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił mu zarzut zabójstwa. Jeśli badania laboratoryjne dotyczące narkotyków potwierdzą się, wówczas usłyszy dodatkowy zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.W piątek (24.04.2020) policjanci doprowadzili podejrzanego do sądu, który po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował 19-latka na trzy miesiące. Za zabójstwo grozi kara 25 lat pobawienia wolności, a nawet kara dożywocia.