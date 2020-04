Maturzyści kończą dziś rok szkolny, ale uroczystego wręczenia świadectw nie ma. Ze względu na epidemię szkoły są zamknięte. Oceny uczniom ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników nauczyciele wystawili zdalnie. Teraz przyszedł czas na rozdanie świadectw. Jak i kiedy trafią one do rąk abiturientów?

Dyrektorzy szkół sami określają tryb i terminy odbioru dokumentu przez abiturientów.– To można rozpocząć od dziś. Wiem, że dziś w niektórych szkołach jest - było takie rozdanie świadectw, ale w sposób bezpieczny. Ministerstwo rekomenduje, żeby dyrektor szkoły określił tryb i termin odbioru świadectwa wg indywidualnego harmonogramu – mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.W V LO w Bydgoszczy świadectwa będą uczniom wręczane po 15 maja.– Wówczas to nasi uczniowie przyjdą do szkoły po to, żeby, rozliczyć się z pobranych wcześniej z biblioteki książek, oddać kluczyki do szafek uczniowskich, a następnie będą odbierać świadectwa. Kiedy dokładnie to będzie nie wiemy – powiedział Leszek Siekierski, dyrektor V LO.– Oficjalne zakończenie roku będzie wtedy, kiedy wrócimy do szkoły, a świadectwa czekają już na maturzystów – mówi Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.– Uczniowie, ci którzy mają taką potrzebę i konieczność odebrania świadectwa dają taką informację do mnie, ja tworzę listę i żeby było bezpiecznie ustalam godzinę kiedy taki uczeń będzie mógł odebrać świadectwo – dodała Magdalena Popielewska.Dziś MEN podało, że egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca, a matury od 8 do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku ustnych egzaminów maturalnych, będą tylko egzaminy pisemne.