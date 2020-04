Trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację 4-letniego Kajtka z podbydgoskiego Koronowa. Chłopiec jest wcześniakiem, po porodzie stwierdzono u niego zespół wad wrodzonych, co oznacza, że Kajtek nie widzi, nie słyszy, nie siedzi samodzielnie, nie chodzi, nie mówi i dodatkowo choruje na epilepsję lekooporną.

Stałe wizyty u specjalistów, kupno sprzętów do ćwiczeń i zaawansowana rehabilitacja to codzienność dziecka i jego rodziny. Leczenie sporo kosztuje. Można pomóc chłopcu. Jest szansa, żeby Kajtek zaczął mówić i chodzić. Potrzebna jest jednak kosztowna rehabilitacja. To na nią przeznaczone będą pieniądze z internetowej zbiórki. Akcja prowadzona jest na portalu pomagam.pl Konto na stronie Fundacji SŁONECZKO - Kajetan Roszczynialski - 239/R, na które można dokonywać wpłat.Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 77-400 Złotów, Stawnica 33,nr konta w Polsce: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010z dopiskiem „Na operację dla 239/R Kajetan Roszczynialski - darowizna”.