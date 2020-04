W przyszłym roku we Włocławku będzie można korzystać z nowoczesnego węzła przesiadkowego. Urząd Miasta właśnie ogłosił przetarg na budowę.

Węzeł powstanie w autobusowej części dworca, która będzie całkowicie przebudowana. Wyburzone zostaną budynki stacji paliw i myjni, znikną stare wiaty. Powstaną przeszklone poczekalnie, stanowiska dla autobusów, nowy parking, chodniki i ścieżka rowerowa.– Ważne dla osób podróżujących będzie fakt, że autobusy MPK będą wjeżdżały na teren centrum przesiadkowego, więc zmiana transportu będzie ułatwiona, bo będzie ułatwiony dostęp do kolei i do autobusów ponadregionalnych – mówi Krzysztof Kukucki - zastępca prezydenta Włocławka.Na oferty firm budowlanych ratusz czeka do 8 maja. Wykonawca będzie musiał zrealizować prace w ciągu roku od dnia podpisania umowy. Budowa węzła przesiadkowego będzie kosztować 16,5 mln zł. Ponad 13,5 mln to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.