Wojewoda przekazał dziś samorządowcom symboliczne czeki. Wsparcie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Sfinansowanych zostanie 150 zadań drogowych.

– Pozwoli to na modernizację 227 kilometrów dróg gminnych i powiatowych w naszym regionie – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Wojewoda podkreślił, że w obecnej sytuacji Fundusz Dróg Samorządowych, będzie miał wpływ nie tylko na to, że lokalne drogi w regionie staną się bezpieczniejsze, ale także stworzy warunki do rozwoju gospodarczego.Dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych zależy od dochodu samorządu: im niższy dochód własny, tym większe dofinansowanie, przy czym maksymalnie wsparcie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.Wojewoda przypomniał również, że w ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne, realizowane przez samorządy, rząd przeznaczy 36 mld zł.