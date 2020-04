W czasie epidemii koronawirusa opłaty w centrum Torunia tylko przez Internet lub aplikację - tak zdecydowali toruńscy radni.

Parkomaty pozostaną zaklejone i nie będzie można z nich korzystać do odwołania.– Ta ostrożność, jeśli tylko chociaż w domniemaniu da szansę na uratowanie czyjegoś zdrowia, czy życia, to warto, żeby ta ostrożność miała miejsce – powiedział prezydent Torunia, Michał Zaleski.– Jeżeli nie można zwolnić wszystkich, czy byłoby to trudne, z opłat za parkowanie to prosiłbym urzędników, aby zrobić wszystko by ta procedura reklamacyjna w przypadku osób, które nie potrafią się posługiwać aplikacjami była możliwie jak najbardziej dogodna – powiedział radny Michał Jakubaszek, PiS.– Myślę, że będzie duży misz-masz informacyjny, bo ludzie chodzą do pracy, jeżdżą windą i w pewnym momencie muszą ściągnąć aplikację. Nie wszyscy będą ją umieli obsługiwać. Nie wiem czy aż takie obostrzenia są tutaj dobre – mówił radny Maciej Krużewski, Koalicja Obywatelska.Radni przyjęli też miejski Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.