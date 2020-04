Umowy na budowy ostatnich odcinków S5 w Kujawsko-Pomorskiem

Za dwa lata mieszkańcy regionu pojadą wykończoną drogą ekspresową S5. W środę podpisana została umowa na kontynuację prac na odcinku Świecie Południe - Bydgoszcz Północ. Budową drogi zajmie się Kobylarnia.

- Wreszcie pustynia, która straszyła przez ostatni rok będzie funkcjonowała jako pełnoprawna budowa i nikt już nie będzie miał wątpliwości, że dokończymy S5. Finalizujemy ostatnie dwa odcinki, czyli dzisiaj i w poniedziałek to odcinki od Nowych Marzów w kierunku w Bydgoszczy Północ. Dzisiejszy odcinek ma łącznie 22,4 km, a kolejny Świecie Południe - Nowe Marzy będzie miał ponad 23 km. Liczę na to, że w połowie 2020 roku, a chcielibyśmy uzyskać przejezdność dwoma pasami do końca 2021, zostanie to sfinalizowane - powiedział Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad .Kujawsko-pomorski odcinek drogi ekspresowej S5 liczy w sumie 130 km.Po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca 2019 r. GDDKiA odstąpiła od umów z firmą Impresa Pizzarotti. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem. Nie regulował również płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.W sierpniu 2019 r. ogłoszono nowe przetargi na trzy zadania. Na odcinek S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ w marcu podpisana została umowa na dokończenie budowy z konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia oraz Mirbud.