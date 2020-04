- Robert Biedroń nie zrezygnuje na rzecz innego kandydata- powiedział Polskiemu Radiu PiK poseł Jan Szopiński. Polityk Nowej Lewicy skomentował w ten sposób propozycję Aleksandra Kwaśniewskiego, aby opozycja wybrała jednego, wspólnego kandydata, którym miałby zostać Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Pan prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił coś, co może mieć miejsce ewentualnie po pierwszej turze wyborów, natomiast nie ma takiego startującego w wyborach ugrupowania, które w pierwszej turze wyborów oddawałoby to, co ma najlepszego walkowerem i nie stawało do wyborów. Na dziś Robert Biedroń w tych wyborach startuje. 2 dni temu ogłosił razem z Lewicą pakt związany z wychodzeniem Polski z kryzysu, w którym z jednej strony jest 5 elementów związanych z planem zdrowotnym, pracą, jest zapisana tam kwestia dotycząca umów śmieciowych i tak dalej i tak dalej. I w związku z powyższym nie ma na dziś w naszym działaniu takiego elementu, aby Robert Biedroń z tych wyborów rezygnował - powiedział Jan Szopiński.