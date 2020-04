Specjalny punkt pobrań typu „Drive&Go-Thru” Vitalabo od czwartku (23 kwietnia) stanie na parkingu bydgoskiego stadionu Zawisza. Będzie w nim pobierany materiał do badań, wykrywających koronawirusa.

Mobilny punkt skierowany jest głównie do personelu medycznego, ale także do chętnych osób indywidualnych. Otwarty zostanie pod hasłem „Badamy-Wspieramy Medyków”, w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Laboratoriów Medycznych Grupy Diagnostyka. W ramach tej akcji w największych polskich miastach przeprowadzane są badania dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych.Specjalne punkty pobrań są bezpieczne i działają ściśle według procedur epidemiologicznych. W Bydgoszczy Vitalabo oferuje dla 50 medyków darmowe testy (firma zaprasza sponsorów do dołączenia się do akcji - kontakt e-mail: badamy@vitalabo.com.pl). Będzie również możliwość odpłatnego wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 przez osoby indywidualne (badanie wykrywające wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR kosztuje 584 zł).Akcję wspiera miasto poprzez użyczenie terenu, na którym stanie mobilny punkt pobrań, zapewnia też halę namiotową, w której pobierane będą wymazy. Punkt będzie czynny codziennie w godzinach 8-14.Z kolei przy siedzibie głównej laboratorium Vitalabo przy ul. Hallera 2 E w Fordonie istnieje punkt pobrań GO-THRU, w którym można wykonać testy na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2.