W szpitalu jednoimiennym w Grudziądzu koronawirusem zaraziło się dziewięć osób z personelu medycznego - poinformowała w środę rzecznik prasowa placówki Izabela Hirsch-Lewandowska. Dodała, że wyniki reszty próbek pobranych wśród personelu są ujemne.

Wśród zakażonych osób są: jeden lekarz, cztery pielęgniarki, dwóch pielęgniarzy, opiekun medyczny oraz pracownik gospodarczy - podkreśliła Hirsch-Lewandowska. Dodała, że w tym momencie nie wpływa to na bieżące funkcjonowanie szpitala, gdyż zostały wykonane pewne przesunięcia personelu, które umożliwiają normalną opiekę nad chorymi.Pytana o to, jakie są wyniki próbek pobranych od pozostałych osób z personelu, rzecznik prasowa wskazała, że ujemne. - Te osoby są jeszcze formalnie na kwarantannie, ale wyniki wskazały, że nie są zakażone i teraz od decyzji sanepidu zależy, kiedy będą mogły wrócić do pracy. 24 kwietnia będziemy musieli pobrać wynik od jeszcze kilku osób, ale dopiero tego dnia, gdyż musi minąć odpowiednia liczna dni od kontaktu z osobami zakażonymi - podkreśliła Hirsch-Lewandowska.Szpital jednoimienny zakaźny w Grudziądzu dysponuje 1100 łóżkami. Obecnie hospitalizowane są w nim w związku z koronawirusem 103 osoby. U 44 z nich potwierdzono COVID-19. 17 pacjentów wymaga podłączenia do respiratora. Dotychczas w woj. kujawsko-pomorskim na COVID-19 zmarło 17 osób.