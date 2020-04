Prezydent Torunia Michał Zaleski powinien był ujawnić informacje o wszystkich kandydatach na stanowisko dyrektora miejskiej lecznicy - uważa Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Konkurs wygrała Justyna Wileńska, zatrudniona wcześniej w tej placówce. Nasz reporter odwołał się do SKO, ponieważ miasto odmówiło mu pełnego dostępu do informacji publicznych.

Miasto twierdziło, że ujawnienie informacji o kandydatach oraz o ich doświadczeniu zawodowym naruszy prywatność osób starających się o prace w miejskiej placówce. - Stanowisko dyrektora szpitala miejskiego to stanowisko służby publicznej, dlatego każdy zainteresowany ma prawo wiedzieć, kto kandydował na to stanowisko, i czy istotnie wynikinaboru wyłoniły najlepszego kandydata. Tego wymaga transparentność życia publicznego. Startujący w konkursie powinni się liczyć z ujawnieniem ich danych opinii publicznej - mówi Alicja Zaskurska, cżłonek SKO w Toruniu.Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia - przekazał nam Adrian Aleksandrowicz z Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta.Do ostatniego etapu konkursu przeszły trzy osoby. Justyna Wileńska została wybrana jednogłośnie. Ostatnie 2,5 roku pracowała w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu jako kierownik działu zarządzania i obsługi pacjenta. Placówką kieruje od 28 lutego. - Odpowiedziała wyczerpująco na wszystkie pytania zadane na temat funkcjonowania, przyszłości, problemów, silnych stron szpitala. Od dwóch lat współpracuję z panią dyrektor w radzie społecznej szpitala. Zawsze odnosiłem wrażenie, że zna ten szpital znakomicie, zwłaszcza w dyskusjach na tematy finansowe, gdy przygotowywaliśmy plany, także w kwestii planów naprawczych - pani dyrektor zawsze wykazywała się wiedzą - powiedział nam Marcin Czyżniewski, członek komisji konkursowej i rady społecznej Szpitala.Jak ustaliło Polskie Radio PiK, o stanowisko dyrektora starł się też ekonomista dr Artur Piotrowicz, były dyrektor szpitali w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim. - Nie skorzystano z mojej oferty i atutów - tak skomentował swoją przegraną w konkursie dr Piotrowicz. - Wydaje mi się, że się na tym znam. Byłem wykładowcą akademickim, kierowałem szpitalami. W Toruniu mieszkam od kilkudziesięciu lat. Co do pytań, nie były szczególnie trudne. Te ogólne z zakresu zarządzania służbą zdrowia, temu, kto się na tym zna, nie powinny sprawić trudności. Dla mnie werdykt komisji był jasny.W siedmioosobowej komisja konkursowej byli m.in. wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz, radny Adrian Mól i zastępca dyrektora Szpitala Andrzej Przybysz.