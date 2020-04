Czy kujawsko-pomorskie miasta czeka zaciskanie pasa w związku z epidemią koronawirusa? Samorządy szacują straty w budżetach, związane m.in z ulgami dla przedsiębiorców, którzy musieli wstrzymać swoją działalność.

Pierwsze twarde dane dotyczące wpływu epidemii na miejskie budżety, samorządy poznają w maju. Wtedy nastąpi bowiem podział środków do budżetu państwa z tytułu podatku PiT za marzec. - Spadek dochodu z tytułu podatku będzie około 10-procentowy. W kasie miejskiej to około 35 mln mniej - mówi skarbniczka Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.20 proc. spadku wpływów z podatku do budżetu spodziewa się Grudziądz. Miasto nie zamierza wstrzymywać planów rozwojowych. Jak informuje prezydent Maciej Glamowski właśnie rozpoczyna się modernizacja trzech grudziądzkich arterii.Pod znakiem zapytania stoją nowe inwestycje w Bydgoszczy. Skarbnik Piotr Tomaszewski podkreśla, że samorządy znalazły się w podwójnie trudnej sytuacji.Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby wesprzeć samorządy.