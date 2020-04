W zakładach karnych w Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku, Potulicach i Czersku więźniowie wyprodukowali już prawie 5 tys. środków ochrony osobistej dla medyków z naszego regionu i potrzebujących.

- Służba Więzienna w obliczu pandemii nie mogła pozostać obojętna na sytuację, z jaką mamy do czynienia w kraju, dlatego przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji szycia maseczek – informuje rzeczniczka dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy por. Agnieszka Wollmann. Aż w siedmiu jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego produkowane są środki ochrony osobistej.Maseczki szyją też osadzone w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu oraz osadzeni w zakładach: nr 2 w Grudziądzu oraz w Inowrocławiu, Włocławku i Potulicach, w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz osadzone w Oddziale Zewnętrznym w Czersku. Przyłbice ochronne wykonywane są w dwóch grudziądzkich zakładach. Środki ochrony osobistej produkowane są na potrzeby własne jednostek oraz przekazywane do DPS-ów i innych potrzebujących.W całej Polsce maseczki i przyłbice produkowane są już w ponad 80 jednostkach penitencjarnych.