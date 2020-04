Od sieci cukierni poprzez producentów odczynników dla służby zdrowia i kosmetyków po wytwórców konstrukcji stalowych. 54 firmy z regionu otrzymały właśnie bezzwrotną pomoc unijną na innowacje.

Ogłoszenie wyników konkursu, w ramach którego do wzięcia było łącznie 25 mln zł, nastąpiło podczas zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski spotkania online z przedsiębiorcami.- Po raz pierwszy organizujemy swego rodzaju uroczystość, chociaż to nie jest wręczenie umów dotacyjnych, ale poinformowanie o dokonaniu wyboru firm beneficjentów, którym przyznamy w najbliższych dniach niebagatelną pomoc finansową w wysokości łącznie 25 milionów złotych - mówi marszałek Piotr Całbecki.- Witam 54 przedsiębiorców z naszego województwa, którzy mimo wielu problemów, nie tracą nadziei, wiary w to, że można sobie także w tych skrajnie trudnych warunkach poradzić. Przedsiębiorcy w naszym regionie dali już nie raz dowód na to, że są naprawdę zapobiegawczy, że w skrajnych okolicznościach potrafią zorganizować biznes, a do tego konkurować z biznesem polskim, czy europejskim. Właśnie celem konkursu, który rozstrzygnęliśmy było to, żeby wykorzystać państwa pomysły na innowację. (...)Wśród beneficjentów znalazła się na przykład spółka Ars System w Małej Nieszawce w powiecie toruńskim wytwarzająca, m.in. na potrzeby ośrodków spa, kapsuły relaksacyjne wykorzystujące efekt odcięcia osoby poddającej się terapii od wszelkich bodźców zewnętrznych (deprywacja sensoryczna znana jako terapia REST). Poza relaksem, terapia tego rodzaju łagodzi bóle kostno-mięśniowe i pozwala uzyskać poprawę w stanach depresyjnych.Faber z Włocławka, który jest jednym z lokalnych liderów w dziedzinie obróbki skrawaniem elementów metalowych, zainwestuje w unowocześnienie technologii produkcji. Umocni go to na tym niełatwym rynku, a w sytuacji szykującej się w związku z epidemią Covid-19 recesji pozwoli, dzięki podwyższeniu jakości produkcji, na utrzymanie miejsc pracy.Grudziądzka firma Bio-Ksel jest liczącym się w kraju producentem aparatury do diagnostyki medycznej. Pieniądze z RPO wykorzysta do sfinansowania prac badawczo-wdrożeniowych nad własnym, oryginalnym projektem analizatora do oznaczania układu krzepnięcia krwi, a następnie uruchomienia jego produkcji.Więcej w materiale dźwiękowym Katarzyny Prętkowskiej